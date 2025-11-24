Juan Barrios: "El Mallorca necesita una persona más de fútbol, está jugando con fuego"

Juan Barrios conoce la filosofía de trabajo del grupo americano que actualmente preside Andy Kohlberg. El exdirector general del Real Mallorca coincidió con la llegada del grupo americano a la isla y trabajó junto Alfonso Díaz, actual CEO de negocio del club. Tiene claro que la entidad necesita realizar cambios en su estructura."Estoy un poco sorprendido porque los propietarios tienen un modelo de negocio diferente al de España donde hay mucho sentimiento. Me sorprende que en el área del negocio separen el Ceo de negocio con el director de fútbol que provoca una falta de liderazgo. No considero que sea la mejor manera de gestionar. Venimos de una época con figuras como Miguel Contestí, Beltrán o Mateo Alemany. Es una carencia que actualmente tiene el club"

Premiar la permanencia

Barrios es partidario de premiar la permanencia en primera división en lugar de ofrecer objetivos a la plantilla como la Champions o el título de liga en 8 millones de euros cuando el equipo está a 1 punto del descenso. "Si el primer objetivo es la permanencia hay que premiarlo. Es ridículo premiar ganar el campeonato. Esto afecta al jugador y al equipo en su conjunto".

Apuesta por la cantera

El exdirector general del Mallorca tiene claro que el club debería apostar por la cantera como históricamente ha sucedido. Barrios recuerda que el Mallorca B estuvo en segunda división. "El Mallorca tiene que apostar por la cantera. Llama la atención que otros equipos de la isla estén en categorías superiores a las del Mallorca B, no tiene ningún sentido, El club necesitaría la gestión de una persona más cercana al mundo del fútbol. Están jugando con fuego".