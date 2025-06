José Tirado: "Una sanción al Palma de cien mil euros está al nivel del Barcelona, Rel Madrid o Celta"

La comisión permanente de la comisión Estatal contra la violencia, el racismo y la xenofobia y la intolerancia en el deporte ha propuesto una sanción de 100.000 euros y la clausura del recinto deportivo durante dos meses al Illes Balears Palma Futsal por graves deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores al no impedir en más de 800 personas y por la colocación de las zonas de evacuación de sillas adicionales de plástico en el encuentro ante el Fc Barcelona. El director general del club, José Tirado, reconoce que cometieron errores pero que la sanción sería desproporcionada y que van a presentar recurso. "Es la máxima sanción aunque ese día hay cosas que mejorar. Hay que asumir la responsabilidad pero está al nivel del Barcelona, Real Madrid y Celta de Vigo cuando somos un club que somos de una liga que no es profesional"

Tirado vuelve a la actividad

El director general del club ha retomado la normalidad después de un periodo de baja de siete meses por cuestiones personales. José Tirado ha agradecido el respeto por su persona y reconoce que vuelve con mucha ilusión por nuevos retos deportivos. "Cada vez estoy mucho mejor y con ganas de ayudar al club. Ahora empiezan las vacaciones para afrontar con más tranquilidad la próxima temporada. Ha sido un año difícil".

Despedido de Negihno y Gordillo

El club ha despedido a Negihno que regresa al Barça y a Gordillo que no ha querido desvelar su futuro después de los intentos del club para que continuase. José Tirado está convencido que el equipo volverá a ser competitivo mientras que el técnico, Antonio Vadillo ha recalcado que no le importaría ganar la cuarta champions aunque no gane ningún título nacional.