José Tirado: "El Palma se ha convertido en un equipo de las islas"

José Tirado vuelve a estar ilusionado con el inicio de la nueva temporada, El director general del Illes Balears Palma Futsal ha vuelto al día a día y acompañado por la presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, ha presentado la nueva camiseta donde son protagonistas los diferentes municipios de las islas. "El Palma con los recursos que tenemos estamos en una situación increíble. El Palma se ha convertido en un equipo de las islas r con esta nueva camiseta".

Salud mental

José Tirado ha hablado con naturalidad de sus problemas de salud mental que le llevaron a dos intentos de suicidio. El director general del club se muestra abierto con su experiencia para intentar ayudar a aquellas personas que sufran problemas similares. "Ahora hace un año cuando explotó el problema de salud mental. Ha sido un año muy, muy difícil para mi pero he aprendido. Mi objetivo ha sido hacerlo público para ayudar a una o diez personas. Puedes ser el mejor director deportivo del mundo y aunque parezca que lo tienes todo la cabeza juega su partido y un día no aguanta más la presión que te lleva a una depresión y a dos intentos de suicidio. Animo a todo el mundo que pida ayuda cuando empiece a ver que no puede. Mi entrada voluntaria a Son Espases me salvó la vida"