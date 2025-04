Lafuente,exdirectivo del Real Mallorca: "El mensaje del club es de conformismo"

El Real Mallorca sigue con opciones de jugar en Europa la próxima temporada pero la imagen del pasado domingo ante el Celta ha desanimado a un sector de la afición. José María Lafuente ha sido crítico con los responsables del club y está convencido que la actitud pasiva se ha trasladado al terreno del juego. "En mi opinión el mensaje que están lanzando desde el club es de conformismo, adocenamiento y esto se traslada a la plantilla y el equipo no se emplea con el grado de implicación necesaria. El club ha lanzado este mensaje, no de una manera explícita pero lo ha lanzado. El equipo ya está de vacaciones. Los últimos veinte minutos denotan este conformismo. El equipo ha acabado la temporada.

Falta de ilusión

El exdirectivo del Real Mallorca reclama ilusión por parte del club para afrontar las últimas jornadas del liga. José María Lafuente lamenta que el rendimiento no sea el esperado. "Yo como aficionado necesito ilusión, entusiasmo y hoy no es así. El partido de Anoeta si vamos con este espíritu no va a dar buen resultado". El Real Mallorca tiene que jugar fuera de la isla ante La Real Sociedad, Barça, Girona y Rayo Vallecano mientras que en casa lo hará ante Leganés, Valladolid y Getafe.