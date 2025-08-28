José María García: " El presidente del Mallorca que haga lo que crea oportuno pero es absurdo que Mateo Alemany no tenga equipo"

José María García ha recordado la primera intervención de Paco Muñoz hace 25 años en Onda Cero con Mateo Alemany. El periodista recordó otros momentos vividos en directo con Luis Aragonés. "El tiempo pasa para todo el mundo pero lo podemos seguir contado y bien".

Cariño al Mallorca

García reconoce que sigue manteniendo un gran cariño al Real Mallorca por la amistad que tuvo con el fallecido Antonio Asensio. El periodista a sus 81 años destaca la profesionalidad de Mateo Alemany lamentando que no esté en un club o en el propio Real Mallorca. "Para mi es un equipo muy, muy especial por muchísimas razones y espero que levante su singladura. Que Mateo Alemany no tenga un equipo es absurdo y habla de la torpeza de los dirigentes. Cada maestrillo tiene su librillo y yo nunca he querido aconsejar ni decir y que el presidente del Mallorca haga lo que crea oportuno, Mateo es una de los grandes, grandes del fútbol"