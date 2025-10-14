José Contreras: "Si me hubiese fichado el Baleares seguramente jugaría de otra forma"

El Andratx ha conseguido derrotar en Sa Plana a tres aspirantes al ascenso como Barça B, Sant Andreu y Baleares. José Contreras vuelve a dirigir al equipo con el objetivo de conseguir la permanencia tras renovar a la plantilla. "Este año tenemos algo más de estabilidad. Estamos muy contentos porque nueve puntos a estas alturas es muchísimo aunque sabemos que sufriremos. Muchos chicos viene con nosotros y lo utilizan de trampolín. A nivel económico somos el equipo que menos poder tiene. Puedo optar a jugadores que no hayan tenido su mejor año dándoles una oportunidad y confianza"

Destaca igualdad

Contreras pronóstica un campeonato igualado en segunda federación con claros favoritos para el ascenso como Atlético Baleares, Sant Andreu y Barça B. El técnico del Andratx considera que la estabilidad del club y la experiencia en la categoría es un factor importante para conseguir el objetivo. "Creo que Sant Andreu, Barça B y Baleares van a estar arriba y los demás somos equipos muy parecidos, habrá más equipos para evitar el descenso. La segunda ante el Baleares parte con diez estuvimos mejor. La fortuna estuvo de nuestro lado porque creo que merecieron algo más pero el fútbol es así. . La categoría te marca y no puedes equivocarte, tenemos que intentar tener nuestro día y que el contrario no lo tenga. Yo me adapto a la categoría y a los jugadores que tengo, si me hubiese fichado el Baleares seguramente jugaría de otra forma"