Jordi Riera: "El fichaje de Alba Torrens sería un lujo para Mallorca"

El Azul Marino Viajes quiere dar un paso al frente el sábado ante Unicaja para seguir liderando la clasificación en la liga Challege. El director deportivo del club, Jordi Riera es consciente que es un partido clave para conseguir el objetivo del ascenso directo."Es partido importante ante un rival directo y ganar significaría marcar distancia. Es un partido que puede tener trascendencia para la temporada. El primero asciende directamente y cada partido es muy importante. Pedimos el apoyo de la afición porque nos ayudará".

El club quiere ascender

Jordi Riera es rotundo cuando habla del objetivo para la presente temporada y de forma contundente asegura que el club está preparado para jugar en la máxima categoría del baloncesto femenino español. "El trabajo del día a dia y la intensidad con la que entrenan hace que el equipo cuando llega el día de partido el nivel competitivo suba. El club hace años que trabaja para cada año estar mejor y preparado a nivel deportivo y estructural y podemos decir con certeza que estamos preparados para dar el siguiente paso".

Sueñan con el fichaje de Alba Torrens

El director deportivo de Azul Marino Viajes reconoce abiertamente que el fichaje de Alba Torrens es un sueño que espera hacer realidad. Jordi Riera mantiene un permanente contacto con la jugadora y su familia desde hace años. "Siempre hemos tenido muy buena relación con ella y con su familia y siempre que jugadoras de este nivel que pueda venir a vestir la camiseta de Azul Marino sería un lujo para nosotros y para Mallorca. Ella marcó su tiempo y sus objetivos y estaremos para apoyarla en cualquiera de los escenarios"