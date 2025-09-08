Jordi Horrach: "Estamos trabajando para que venga a Mallorca la selección española absoluta"

El presidente de la federación balear de fútbol está ilusionado con el inicio de las competiciones y con la posibilidad que el Sant Jordi juegue ante un equipo de primera división en la copa del Rey tras ganar la copa Illes Balears. Jordi Horrach es consciente que el premio sería muy atractivo desde le punto de vista económico y deportivo. "A la copa Illes Balears le hemos un formato con todos los equipos de las islas con equipos de segunda regional. Aquí hemos visto a La R.Sociedad, Sevilla y At de Madrid. Es un lujo para una instalación como Sant Jordi, les cambia el mundo. Juegas con los derechos de televisión y la taquilla. El día 16 estaré con el presidente del Sant Jordi en el sorteo".

Selección española en Mallorca

Horrach está trabajando para que la selección absoluta dispute un partido oficial en Mallorca durante el año 2026 con motivo del centenario de la federación balear. "Baleares tiene el papel que le corresponde en la federación española. Estamos trabajando para tener un partido de la absoluta masculina y traer algo más en la femenina o fútbol sala".