Joan González: "El Manacor en la copa del Rey no renuncia a nada"

El Manacor prepara su particular fiesta de Haloween aprovechando la eliminatoria de copa del Rey ante La UD Las Palmas. El club ha decidido instalar una grada supletoria y fijar precios de 15 euros para los socios y 25 para el público en general. El vicepresidente, Joan González, espera que la noche sea inolvidable para la afición con la clasificación para la siguiente ronda de copa. "La verdad es que estamos muy ilusionados porque vemos a la afición con muchas ganas y la venta de entradas va a buen ritmo. Hemos preparado una grada supletoria donde ubicaremos a la cantera del Manacor para que hagan ruido y den color. Esperamos entre 2000 y 2500 espectadores. Los ingresos son variables pero la taquilla nos ayuda bastante. Esperamos que sea un buen pellizco"

Confianza en la plantilla

Joan González sueña con superar la eliminatoria a pesar de la diferencia entre el conjunto canario y el Manacor que milita en la tercera división balear. El vicepresidente del club tiene plena confianza en el trabajo del técnico. Jaume Mut, y los futbolistas que integran la plantilla. "En el campo son once contra once más lo que vayan saliendo. No hay que renunciar nada. Hay que ser consciente de la diferencia pero en un partido siempre se pueden dar sorpresas. Nosotros lucharemos con ilusión y ganas disfrutando del partido, si pasamos la eliminatoria lo celebraremos y prepararemos la siguiente".

Platges de Calvià

El Manacor ha avanzado su próximo partido de liga al sábado a las doce del mediodía para tener más tiempo de recuperación y afrontar el compromiso de copa ante Las Palmas el martes con las máximas garantías. El conjunto dirigido por Jaume Mut ocupa la cuarta posición con 13 puntos a ocho del CD Ibiza que lidera la clasificación tras ganar los siete partidos disputados. Los rojiblancos empataron el pasado fin de semana a uno en Lloseta.