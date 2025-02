Joan Aguiló: "Al Mallorca le falta un presidente que esté presente y el equipo está muy envejecido"

Joan Aguiló ha anunciado la disolución de la asociación de copropietarios del estadio Luis Sitjar después de los acuerdos establecidos con el Ayuntamiento y el Real Mallorca a cambio de un pase a perpetuidad o dos para los próximos quince años. El presidente de los copropietarios entiende que ya no tiene sentido mantener la asociación. "Este martes llevaremos a cabo la última asamblea porque el 90% de los asociados han podido vender y el resto no lo son porque no los tenemos controlados. Nuestro trabajo acabó el 15 de mayo de 2023 y este años hemos estado acompañando a la gente que firmarán durante estos días. La asamblea es para votar la disolución y haremos entrega de los fondos a una, dos o tres ONG,tenemos unos cincuenta y tres mil y pico euros pero hay que pagar al abogado, la donación a San Francesc que nos deja el locar y a una notaría para hacer el cierre y nos quedarán unos cuarenta y cinco mil euros. "

Reclama un presidente

Joan Aguiló sigue muy pendiente del Real Mallorca y sin ninguna duda tiene claro que el club necesita un presidente en el día a día y a su vez rejuvenecer la platilla. "Creo que el Mallorca tiene que jugar con dos extremos como ante Las Palmas, Darder en el centro del campo más adelantado dirigiendo la orquesta y Muriqi arriba sin jugar de espaldas. El Mallorca necesita un presidente presente como fue Bartolomé Beltrán que en paz descanse. Tenemos un equipo envejecido para un año o dos más y habrá que invertir o establecer relaciones con clubes para que nos dejen jugadores de cierta calidad, no como los que tenemos que apenas juegan".