Jaume Mut " Creo que los jugadores del Alavés van a querer dar su máximo y acabar bien "

Jaume Mut tiene plena confianza en el Deportivo Alavés. El hijo del segundo entrenador del conjunto vitoriano está viviendo un sueño con el Manacor y con la posibilidad de ver a su padre en un cuerpo técnico profesional. " Cualquier persona que quiere estar en el fútbol profesional agradecería esta oportunidad. Ahora nos damos consejos uno al otro. La vida son experiencias y mi padre está viviendo una espectacular. Me cuenta que la diferencia está en el control de los pequeños detalles. Tipo de carrera que hace cada jugador en los entrenamientos o la intensidad. No tengo dudas que el Mallorca saldrá a ganar. Igual no hace un juego tan vistoso pero es práctico. En cuanto al Alavés pienso que los jugadores van a querer terminar bien la temporada dando el máximo ". El Manacor jugará en Madrid el próximo fin de semana la fase de ascenso a segunda federación ante el Alcorcón B.