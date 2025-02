Jaume Mut. "El Baleares está a seis puntos del líder y creo que es una distancia que hubiésemos recuperado"

Jaume Mut deja de ser entrenador del Atlético Baleares tras sumar cuatro puntos en los últimos cinco partidos disputados. El técnico mallorquín es consciente que el equipo está por debajo de los esperado aunque reconoce que la decisión de los responsables del club le ha causado sorpresa. "Esta decisión me ha venido por sorpresa, no lo esperaba pero entiendo la situación del club y que no estén contentos con el equipo. Ahora quiero hacer poco ruido que es lo que creo que le viene bien al club. No me lo esperaba, es verdad que sabía que la situación no era la mejor con cinco partidos sin ganar pero empezábamos a recuperar efectivos y las sensaciones eran buenas. Quiero agradecer al propietario que confiase conmigo el año pasado y dar la las gracias a todos lo balearicos"

Tenía confianza en el equipo

Mut lamenta la destitución porque estaba convencido que acabaría consiguiendo el objetivo por el que fue contratado. "Era un proyecto muy ilusionante para mi, ahora tengo que asimilar todo esto. Hay diferentes explicaciones sobre los lesionados. Hay jugadores que son propensos a las lesiones y otros que no se han tratado adecuadamente, si tus delanteros referentes no los has tenido es complicado. El equipo ha dado una buena imagen en muchos partidos y merecía más puntos. El equipo está séptimo a seis puntos del líder y a tres del tercero. Creo que es una distancia que hubiésemos recuperado pero respeto todos los puntos de vista"