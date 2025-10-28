Jaume Gelabert: "Osasuna siempre ha cuidado la cantera y en el Sant Jordi es nuestro lema"

Jaume Gelabert está ilusionado con la eliminatoria de copa ante Osasuna. El presidente del Sant Jordi aprovechó para decirle al presidente de Osasuna que son un referente para los responsables del club. "Osasuna ha sido diferente y siempre ha cuidado la cantera. Nosotros estamos a otro nivel infinitamente inferior pero nuestro lema es cuidar a la cantera. Queremos a los niños y nunca despreciamos a un niño de nuestro entorno". El conjunto de la Preferente División de honor de Mallorca preparará con la máxima ilusión la eliminatoria hasta el punto que el club ha premiado a la plantilla con una concentración la noche antes del partido en un hotel de la playa de Palma

Luis Sabalza agradecido

Luis Sabalza es mostró muy agradecido en Onda Cero por las palabras del presidente del Sant Jordi reiterando su apuesta por la cantera navarra. "Nosotros cuidamos a la cantera lo máximo posible y basta ver los jugadores navarros que hay por todo el ámbito nacional, si ante el Sant Jordi vamos de blanco es el color de San Fermín". Sabalza aprovechó para elogiar la técnico del Real Mallorca, Jagoba Arrasate, y no duda que cumplirá el objetivo de la permanencia marcado al inicio de temporada. En esta ocasión, no podrán coincidir porque los isleños juegan en el campo del Sant Just