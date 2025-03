Iván Campo: "El Mallorca tendría que reforzarse con 10 jugadores si entra en Europa"

Iván Campo tiene claro que si el Mallorca disputa competición europea la próxima temporada los responsables del club deberán invertir en fichajes. Los isleños están con 40 puntos con serias opciones de clasificarse a a falta de nueve jornadas para finalizar el campeonato. El próximo sábado recibirán a Celta que es otro de los aspirantes. "El entrar en Europa está ahí porque la situación es buena, si el equipo entra en Europa tienes que reforzarte sí o sí, y no con cuatro o cinco jugadores. Tienes que reforzarte con diez jugadores gastando dinero, si no gastas ese dinero puede pasar factura y pasar de luchar por Europa a hacerlo por no descender".

4 partidos en casa y cinco fuera

El Real Mallorca jugará en casa ante Celta, Leganés, Valladolid y Getafe mientras que fuera lo hará ante Real Sociedad, Fc Barcelona, Girona, Real Madrid y Rayo Vallecano. Por otra parte, Iván Campo participará en el partido entre exjugador formará parte del equipo que se enfrentará a los amigos de Ronaldhino el próximo 12 de abril en Son Moix.