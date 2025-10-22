Fútbol

Guillem Ballester: "El Porreres está muy agradecido a Miguel Soler y gustaría quedar a media tabla"

El presidente del club no quiere polemizar sobre las declaraciones de Miguel Soler

Paco Muñoz

Palma |

Guillem Ballester agradece a Miguel Soler el trabajo realizado en el Porreres aunque tenía claro que el equipo necesitaba un cambio de entrenador. El presidente del club no ha querido polemizar sobre sus declaraciones. "Hay que agradecer el trabajo realizado por Miguel Soler que nos salvó del descenso de preferente y en dos años nos ascendido a segunda federación. Quiero decirle públicamente que el Porreres está muy agradecido a Miguel Soler. Ha sido una decisión muy dura porque es querido en el pueblo pero son cosas del fútbol. Él puede tener su opinión y nosotros no queremos entrar en polémicas".

Confianza en Jaume Mut

Guillem Ballester tiene mucha confianza en Jaume Mut y espera que el equipo finalice la temporada en la zona media. El club está dispuesto a realizar fichajes si lo solicita el nuevo entrenador. "A Jaume Mut hay que darle tiempo para que nos diga si necesita algún jugador. Estaríamos encantadísimos si quedamos en la zona media".

