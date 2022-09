Gonyalons " entiendo que ha finalizado un ciclo después de ocho años "

Carles Gonyalons anuncia en Onda Cero que dejará su cargo cuando finalice la actual legislatura. El director general d´ esports del Govern Balear considera que ha finalizado una etapa en la política." Quiero tratar con naturalidad este tema y entiendo que si acabo esta legislatura serán ocho años y creo que es adecuao para cerrar proyectos. También hay temas personalesporque hay un desgaste personal. No he ofrecido ninguna rueda de prensa para anunciarlo y con naturalidad y de forma transparente si me lo pide digo la verdad. Tengo mi plaza de funcionario de carrera como profesor de secundaria en educación física y con normalidad quiero regresar ".

Seguirá con ilusión

Gonyalons afronta estos últimos meses con fuerza e ilusión después de anunciar su salida de la política. " Estoy más motivado que nunca para cerrar los proyectos que tenemos en marcha. Es prioritario el centro de tecnificación para que puedan compaginar estudios con la actividad deportiva. Es importantísimo la nueva ley de la actividad física y deporte y también el aumento de las subvenciones que en algunos casos hemos triplicado. Esperamos y nos gustaría que haya otro aumento si es posible".