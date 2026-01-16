La Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista a Mallorca confirma a Remco Evenepoel

La Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca se ha presentado por todo lo alto. El director general de Unisport Consulting, Manuel Hernández, confirmó la presencia de Remco Evenepoel y Enric Mas. La principal novedad será la contrareloj por equipos.

La tercera edición femenina se disputará del 24 al 26 de enero y contará con 19 equipos además de la selección española con los trofeos Marratxí- Felanitx, el Trofeo LLucmajor y el Trofeo Binissalem-Port d' Andratx. La edición 35 de la masculina tendrá lugar del 28 de enero al 1 de febrero. El miércoles 28 se disputará el Trofeo Calvià. El jueves 29 el Trofeo Ses Salines- Colònia de Sant Jordi en la modalidad de Contrarreloj por equipos. El viernes 30 Trofeo Serra de Tramuntana con salida en Selva y llegada a Lluc. El sábado 31 el Trofeo Andratx-Pollença con final en el Mirador d'es Colomer y el Trofeo Mallorca Fashion Outlet-Paseo Marítimo de Palma el domingo 1 de febrero

Director de Markeing & Comunicación de Garden Hotel Group

Gabriel Llobera ha destacado, en declaraciones a Onda Cero Mallorca, la ilusión que genera esta Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista a Mallorca. "Estamos muy ilusionado un año más de formar parte de esta prueba. Nos ponemos a disposición de los medios y de los equipos para que salga perfecta con nuestro toque familar y sostenible"

Onda Cero será un año más emisora oficial y realizará el jueves día 29 de enero la edición de RadioEstadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal desde uno de los hoteles de Garden Hotels & Resorts