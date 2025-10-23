Frito mallorquín y Hot Dogs para el Mallorca- Levante

El Real Mallorca y el Moviment Mallorquinista ofrecen sus iniciativas gastronómicas a los aficionados que lo deseen ante de entrar el domingo en el estadio de Son Moix. El club ofrece un descuento de dos por uno en Hot Dogs además de agua y cerveza en las horas previas al partido mientras que el Moviment Mallorquinista ofrece un Frito mallorquín y pan por cinco euros. El horario de las 14h y el posterior partido entre el Real Madrid y el Fc Barcelona a las 16.15 ha movilizado a ambos para intentar motivar al seguidor mallorquinista.

El frito Mallorquín a partir de las 11 de la mañana

El presidente del Moviment Mallorqunista, Sebastià Oliver, tiene claras sus preferencias gastronómicas para generar un buen ambiente antes de presenciar el partido entre los isleños y el Levante. "Yo no voy de Hot Dogs. Prefiero un plato de 'frit mallorqui'. A partir de las once de la mañana crearemos una buena previa para el partido. A mi no me importa el Madrid- Barça. Los mallorqunistas estarán. Yo haría un descuento del 10% para la próxima temporada a los abonados que vengan pero no puedo. Eso es cosa de Alfonso Díaz"

Real Mallorca y Levante cuentan con ocho puntos en la clasificación y en función del resultado de la Real Sociedad y Girona que juegan antes podría representar entrar en descenso al equipo que salga derrotado. Los isleños jugarán la próxima semana la eliminatoria de copa y el domingo 2 de noviembre en La Cartuja ante el Betis.