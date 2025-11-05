Esteban: "Cr

Esteban Suárez tiene claro que hubiese apostado por la titularidad del 'Pichu' Cuellar en la Cartuja. El exguardameta de Oviedo, At de Madrid, Sevilla, Celta, Almería y comentarista en RadioEstadio de Onda Cero no es partidario de cerrar el paso a un profesional por su edad y aunque el guardameta del Real Mallorca tenga 41 años lo ve en condiciones de volver a jugar en primera división. No obstante, es consciente que todo hace indicar que Lucas Bergstròm tiene todos los números para seguir en el once titular después de jugar ante el Betis. "Estoy seguro que Pichu entrena como si fuese el último día. Un jugador que tiene 41 años y sigue ahí es porque le gusta y lo hace bien. Muchas veces utilizamos la edad como una excusa sin conocer y seguramente el día a día de Pichu es espectacular. A mi el finlandés y me dejó dudas en cuanto a que los porteros nórdicos son muy distintos a los europeos. Cuando la pasada semana Edu Pidal me preguntó yo dije que pondría a Cuellar. Ahora que le han dado un partido a Bergstrôm lo normal es que continúe porque es un puesto de confianza".

Raíllo

Estebna valoró las declaraciones de Raíllo que considera que el equipo debería jugar de otra forma "con ocho o nueve jugadores por detrás del balón". "Son las sensaciones de un capitán que siente mucho la mala situación del Mallorca. Al Mallorca lo identificamos como un equipo bien protegido que aprovecha la contra con dos carrileros muy rápidos con un buen rematador como Muriqi. Siempre digo que los equipos crecen desde atrás. Igual te proteges un poquito más y ya aprovecharás con mejor rendimientos los goles a favor".