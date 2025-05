Esperança Cladera: "Con la plata en China no me he acordado de mi cumpleaños"

Esperança Cladera vive sus horas más felices tras ganar la medalla de plata en el mundial de China de 4x100 celebrado el pasado fin de semana. La atleta de Muro cumple hoy 23 años con la ilusión de competir al máximo nivel en septiembre en el próximo campeonato del mundo que se disputará en Tokio. "Con todo esto no me acordaba que cumplía años. A nivel deportivo ha sido lo más bonito que he vivido y creo que no podremos valorarlo hasta que nos retiremos todas las componentes del grupo porque realmente lo conseguido fue muy grande".

Mundial Tokio

Esperança ya tiene la mente puesta en el próximo mundial de Tokio que se disputará el próximo mes de septiembre. La plata en China le ha dado la clasificación y le abre las puertas para la próxima olimpiada. "En el mundial de China competimos por primera vez con potencias como Jamaica, Estados Unidos o Gran Bretaña.Marcamos historia en el deporte española como en velocidad en relevos nunca habíamos conseguido una medalla. El objetivo máximo de cualquier atleta es llegar a unos juegos olímpicos. Hay que tener los pies en el suelo porque quedan muchas citas"

Ha estudiado enfermería

Cladera tiene la carrera de enfermería por si no pudiese vivir del atletismo o de cara a un futuro cuando finalice su carrera deportiva. Actualmente, está centrada en el deporte aunque es consciente que por el momento no puede vivir del atletismo.