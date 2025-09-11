Darder nuevo capitán del Mallorca en el lugar de Dani Rodríguez

Sergi Darder forma parte de la comisión de capitanes del Real Mallorca tras la votación llevada a cabo por la plantilla. La decisión del club quitando la capitanía a Dani Rodríguez ha sido resuelta con la elección de otro capitán. El centrocampista mallorquín ha sido el elegido por poca diferencia con Vedat Muriqi.

Jagoba Arrasate ya conoce la elección y la duda pasa por saber si le dará la oportunidad a Dani Rodríguez de volver a jugar después de las declaraciones de Valjent reclamando una oportunidad para el centrocampista gallego que el sábado cumplirá los diez días de suspensión de empleo y suelto por parte del club.

Darder no tenia mucha intensión de ser elegido y no se descarta que pueda renunciar. Por el momento la comisión de capitanes queda formada por Antonio Raíllo, Martin Valjent, Abdón Prats y Darder. El centrocampista de Artá lleva dos años en la isla a diferencia del resto de capitanes.

Dani Rodríguez volverá el sábado

Dani Rodríguez tiene previsto incorporarse al trabajo el próximo sábado en las horas previas a la rueda de prensa que ofrecerá Jagoba Arrasate previa al partido del Espanyol que jugará el equipo el lunes en Barcelona. El técnico deberá aclarar el futuro del centrocampista gallego a nivel deportivo