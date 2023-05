Darder, Lato, Lino y Riquelme en la agenda de Ortells

Pablo Ortells tiene sobre la mesa un plan A donde están futbolistas como Darder, Lato, Lino y Riquelme. El caso de Sergi Darder es el mas complicado teniendo en cuenta que los isleños tendría que asumir una ficha en torno a los 4 millones de euros si convencen al jugador que tiene una cláusula de 25 millones de euros en segunda división y otra para jugar cedido si aparece un club que asume la totalidad de la ficha. En el caso que el Espanyol ascienda a primera debería regresar con una cláusula de 50 millones de euros. Otra de las opciones es la del lateral del Valencia Toni Lato que finaliza contrato el próximo 30 de junio. El lateral zurdo de 25 años es consciente que el club no está apostando por su continuidad y que la idea es apostar por Jesús Vázquez para competir con Gaya. El entorno del jugador tiene muy presente la posibilidad de jugar en el Mallorca si la oferta es importante con un contrato de larga duración.

Kang In la llave de Lino y Riquelme

Ortells también tiene sobre su mesa los nombre de Samuel Lino que reúne las características de las que carece el Mallorca. El extremo brasileño tiene 23 años ha sellado un buen año en el Valencia y el At de Madrid no descarta volver a ceder en alguna operación que le pueda interesar. El director deportivo del Mallorca es consciente que si Kang In Lee acaba en el conjunto colchonero las opciones de contar con Lino y Riquelme podrían formar parte de la operación. El centrocampista de 23 años ha destacado en el Girona y la pasada temporada en el Mirandés y también contaría con el visto bueno de Javier Aguirre.

El Mallorca tiene la intención de fichar 6 o 7 jugadores de un nivel de primera división si consigue vender a Kang In Lee para dar el salto de calidad que reclama el entrenador y así seguir creciendo con jugadores que ya cuenten con un número de partidos importante en la máxima categoría de fútbol español,