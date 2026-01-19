Dani Güiza: "El fútbol es muy corto y si al Mallorca le llega una buena oferta por Muriqi se tendrá que largar"

Vedat Muriqi igualó el pasado sábado el récord de Dani Güiza que en abril de 2008 marcó tres goles con el Real Mallorca en el estadio de la Condomina. El delantero andaluz finalizó con 27, ninguno de penalti, y cuando finalizó la temporada fue traspasado al Fenerbahçe por una cifra que rondó lo 15 millones de euros.

El delantero andaluz destaca el potencial de Muriqi y entendería que pueda aceptar alguna de las ofertas que le lleguen. " Hay que intentar y hacer todo lo posible para aguantar a ese futbolista pero si llega una oferta demasiado buena seguramente se tenga que largar. El fútbol es muy corto y si Muriqi tiene la oportunidad de embolsarse un dinero hay que entenderlo tiene que aprovecharlo. Es un delantero nato muy diferente a mi que era de pillar la espalda a los centrales. a Muriqi si se las pones en la cabeza tiene un martillo".

Recuerdo especial para Ibagaza

Güiza sigue recordando su paso por el Mallorca valorando la presencia de Luis Aragonés como a los compañeros que tuvo entre ellos Ibagaza que fue clave para que marcase 27 goles. "Ibagaza fue un pedazo de futbolista para el Mallorca y todos lo que jugamos con él lo recordamos. Para mi fue un poco más fácil con los compañeros que tenía a mi lado".

Quiere seguir jugando con 45 años

Güiza quiere seguir jugando después de rescindir con el Sanluqueño. A sus 45 años espera seguir disfrutando del fútbol y espera anunciar su nuevo equipo en breve.