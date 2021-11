Calm " destacaría al grupo entero "

El Baleares sigue con los pies en el suelo a pesar de liderar la clasificación con un punto de ventaja sobre el Villarreal B que cuenta con un partido menos. Los blanquiazules están demostrando una gran solidez en su estadio donde consiguieron golear con un 3-0 al Ucam Murcia el pasado domingo. Xavi Calm es partidario de seguir de la misma forma y aparcar la euforia que pueda existir en el entorno del club. El técnico catalán destaca a toda su plantilla a la hora de elogiar el rendimiento del equipo.

Los blanquiazules lideran la clasificación con un punto de ventaja sobre el Villarreal B que cuenta con un partido menos." Somos conscientes que esto es muy largo pero siempre es mejor ir primeros que segundos. Es una competición muy dura e igualada y fuera de casa es muy difícil sumar. Tenemos que hacernos fuertes en casa. Yo destacaría a todo el grupo aunque tengamos jugadores en buena forma. Lo buenos que estamos teniendo es que todos aportan su granito de arena y el día a día es muy completo. No es fácil tomar decisiones porque hay mucha gente que se merece jugar. Al final todos saben que tienen que remar y aportar. Tenemos suficientes muestras cada semana que hay sorpresas o gana el que no te esperas". Calm tiene claro que cualquier rival puede derrotar a su equipo y en estos momentos su preocupación es el próximo partido en Tarragona. " El premio de ascender directo hace años que tenía que estar y nosotros estamos disfrutando del momento pero tenemos que seguir juntos para alargar esto. Estamos contentos con todos los jugadores pero tenemos que sentarnos para ver que podemos mejorar. Hemos incorporado a Carlos en la portería porque teníamos un plan a inicio de temporada con el portero del Santany para entrenar pero estudia y queremos cuidar al máximo lo que dependa de nosotros. El Nàstic no está donde quiere estar pero tiene una gran plantilla, buen entrenador y es un campo muy difícil. Tenemos que estar a la altura y seguir".

El Baleares afrontará la próxima semana la eliminatoria de copa del Rey a partido único el miércoles 1 de de diciembre a las ocho y media de la tarde en el terreno de juego del Calahorra con la intención de superar ronda dando minutos a los menos habituales. No obstante, el objetivo prioritario es el campeonato de liga para conseguir el ascenso a la categoría de plata del fútbol español.