Arrasate, técnico del Mallorca: "Dani ha cruzado una línea roja y ha vulnerado los códigos de un equipo"

Jagoba Arrasate ha sentenciado a Dani Rodríguez tras sus críticas en su cuenta de Instragram tras no jugar en el Bernabéu el pasado 30 de agosto. Arrasate mantiene su postura tras comunicar a la plantilla y al propio Dani la decisión. En la rueda de prensa previa al partido ante el Espanyol ha ofrecido su opinión sobre lo sucedido dejando claro que el centrocampista gallego no entra en sus planes aunque siga entrenando con la plantilla. "Dani ha cruzado una línea roja y ha vulnerado los códigos de un equipo. Por lo tanto, a mi se me hace muy difícil contar con un jugador que ha tenido ese comportamiento y ese pensamiento, a partir de ahí seguirá entrenando".

Arrasate ha comentado en la rueda de prensa que está situación no la ha vivido en ningún sitio y que lo ha pasado mal. Ha pedido unión y espera que lo vivido sea un punto de inflexión.

Dani dispuesto a cumplir su contrato

Dani Rodríguez tiene previsto cumplir su contrato y con la máxima profesionalidad seguirá entrenando preparándose por si el técnico cambia de opinión. En enero se abrirá otra posibilidad para el futbolista de 37 años con el mercado invernal en función de las propuestas que pueda recibir.

Nuevos capitanes

El Real Mallorca ha comunicado que Morlanes se convierte en el quinto capitán junto a Raíllo, Valjent, Abdón y Sergi Darder que fue el elegido por la plantilla para sustituir a Dani Rodríguez tras la decisión del club que anunció que le retiraría la capitanía además de suspender al jugador con diez días de empleo y sueldo.