Arrasate ya no cuenta con Dani Rodríguez para su proyecto en el Mallorca

Jagoba Arrasate ha cortado por la raíz la relación con Dani Rodríguez. El técnico del Real Mallorca, tras recibir críticas del jugador a través de las redes sociales, mantuvo una reunión con el jugador el pasado lunes para decirle que no contaba con sus servicios. La respuesta más contundente de Arrasate ha sido en el gimnasio antes de iniciar el segundo entrenamiento en presencia de la plantilla y del propio futbolista. Dani Rodríguez está muy afectado por la reacción de su entrenador tras recibir la sanción del club que ha decidido suspenderle de empleo y sueldo durante 10 días y retirarle la capitanía.

Futuro incierto

El futuro de Dani Rodríguez con 37 años está en el aire aunque después de cumplir los 10 de sanción podría empezar a aclararse. En el caso que Arrasate siga firme con su postura de no contar con el futbolista el mercado invernal o jugar fuera de España podría ser alguno de los recursos del centrocampista de Betanzos para afrontar sus últimos años de profesional. El jugador está muy vinculado a la isla junto a su familia con casa en la isla tras siete temporadas en el club.