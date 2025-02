Antonio Vadillo: "Hay que poner en valor que el Illes Balears Palma Futsal ya esté clasificado para las fases finales de todas las competiciones"

El Illes Balears Palma Futsal ya tiene el billete para jugar la Final Four de la copa del Rey, Champions y la Copa de España. El técnico del equipo, Antonio Vadillo, destaca y poner en valor la trayectoria de su equipo durante los últimos años a pesar de los inconvenientes que ha sufrido el club. "La verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso de los jugadores y es para ponerlo en valor. El otro día jugamos contra Valdepeñas donde están Lolo y Eloy y me comentaron que no somos conscientes que nos ven como a un grande. ya son muchas temporadas"

Superando adversidades

El club sigue mejorando a pesar de los inconvenientes que ha tenido durante los últimos años con el fallecimiento del presidente y actualmente con los problemas personales del director general, José Trado. Vadillo destaca la cpacidad de los profesionales del club para seguir adelante "Hay que poner en valor el trabajo de hace años para que el club no dependa de una persona y además sacando resultados con cambios de jugadores. Cada departamento sigue trabajando y la verdad es que estamos muy contentos".