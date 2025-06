Àngels Moreno: "No esperaba volver con tres oros"

Àngels Moreno ha conseguido tres oros en el campeonato de Europa celebrado en la República Txeca que le permite soñar con los juegos olímpicos de 2028. La deportista del rcn de Port de Pollença sumó el primer oro en el campeonato de Europa en el C2 500 junto a Viktoria Yarchevska. "Han sido tres oros en un fin de semana que hemos vivido con mucha ilusión. La primera prueba del C2 500 es de velocidad y es importanteb tener una buena salida. En la segunda el C2 500 entra más la resistencia y en la tercera C4 mixto teníamos expectativas pero habíamos trabajado mucho y teníamos confianza que pudiese salir bien. No me esperaba volver con tres oros. Es un sueños estar en la olimpiada"

Estudia Psicología

La deportista de 21 años aplaza las celebraciones para preparar los exámenes de psicología. "Estoy en tercero del grado de psicología y no he podido hacer los exámenes finales porque he estado tres semanas fuera, así que tengo que preparar los exámenes". Angels hace historia siguiendo los pasos de Sete Benavides y Marcus Cooper