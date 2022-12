Amy Peñalver: " El primer paso para pitar un mundial o champions es ser internacional "

Amy Peñalver es la máxima exponente en el arbitraje femenino en la comunidad Balear. A sus 27 años es profesional dirigiendo partidos en la primera división femenina. Su objetivo a corto y medio plaza es ser internacional para tener opciones de alcanzar nuevos retos. " El sueño todo árbitro es estar en un mundial y pitar la final. n mi caso el primer paso es ser internacional para poder conseguir esas metas que te motiven. He estado viendo partidos del mundial y ha sido curioso la colocación de los compañeros de Sudamérica. En España no se ve tanto, me llamó la atención ".

Profesional

Amy es profesional y no puede dirigir partidos en la comunidad balear como lo venía haciendo meses atrás con partidos de tercera división, regional o partidos de categorías base. " De momento al ser profesionales no podemos pitar en categorías que no sean profesionales. Lo que genera la liga Santander o la segunda división generan más que la liga femenina y las cantidades que percibimos no son las mismas. En primera división hay partidos muy atractivos y en mi caso me quedo con el partido en el Reale Arena "