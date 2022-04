Alfonso Martín: “Ganar este domingo al Real Madrid Castilla sería un buen golpe en la mesa"

El Atlético Baleares se enfrenta este domingo al Real Madrid Castilla en el Estadi Balear. Los de Eloy Jiménez buscarán encadenar su segunda victoria consecutiva tras vencer la pasada jornada 6-2 al Barça B.

El jugador blanquiazul, Alfonso Martín, ha valorado en Onda Cero la situación que atraviesa el equipo, que la jornada pasada rompió una racha de cinco partidos consecutivos sin ganar: "Ganar a un rival como el Barça B y de la manera en la que lo hicimos, ha reforzado al equipo para encarar la recta final".

El próximo rival del Atlético de Baleares será Real Madrid Castilla. "Esta liga es muy competida y todo está muy igualado. Es un partido muy importante como todos los que nos quedan por delante. Actualmente estamos cinco puntos por encima del Real Madrid Castilla y ganarles este domingo en casa seria un buen golpe sobre la mesa", asegura el jugador blanquiazul.

Alfonso Martín ha recuperado su mejor versión en las últimas semanas tras recuperarse de dos lesiones: una de rodilla y otra de tobillo: "Entre el año pasado y esta temporada, he sufrido dos lesiones, una de rodilla y otra de tobillo. Por desgracia me he perdido entre siete y ocho meses. No ha sido fácil, pero ya llevo varias jornadas encontrándome cada vez mejor”

El objetivo de la plantilla blanquiazul es claro: el ascenso a Segunda División. El jugador blanquiazul asegura que lo van a intentar hasta el final y pone en valor una unión de la plantilla. “El equipo está preparado física y mentalmente para encarar el final de la temporada”