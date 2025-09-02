Alfonso Díaz,CEO de negocio del Real Mallorca: "Vamos a apoyar al entrenador y esto no puede quedar en una simple anécdota"

El Real respalda a Jagoba Arrasate tras las críticas de Dani Rodríguez al técnico a través de las redes sociales. El CEO de negocio del club, Alfonso Díaz, ha anunciado medidas después de analizar la situación con el propio futbolista y el entrenador. " Hay que solucionar los problemas internamente y es lo que estamos haciendo. El jugador debe entender que no es el camino. El entrenador es el debe tomar las decisiones y vamos a apoyarle, no hay ninguna duda. Esta situaciones no se pueden dar y vamos a valorar las situaciones que tenemos que adoptar para que esto no quede en una simple anécdota"

Dani entrena con normalidad

Dani Rodríguez, tras encender las redes sociales cargando sobre Jagoba Arrasate por dar entrada a Jan Virgili en el Bernabéu con un entrenamiento, acudió al entrenamiento con la máxima profesionalidad con el objetivo de seguir mejorando de cara al próximo compromiso de liga en el campo del Espanyol el próximo 15 de septiembre. Jagoba Arrasate no estuvo presente en la sesión debido a una compromiso con la Liga. El Real Mallorca ha empezado la temporada sumando un punto en las primeras tres jornadas de liga. El club ha cerrado la plantilla con la salida de Larin y la continuidad de Pablo Maffeo. El próximo partido en casa será el fin de semana del 20 de septiembre ante el At de Madrid.