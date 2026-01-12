Alfonso Díaz sigue ofreciendo 8 millones por el título de liga y mantiene sin premio la permanencia del Mallorca

El Real Mallorca sigue sin cerrar los incentivos con la plantilla. Alfonso Díaz mantiene en vigor la negociación abierta con los capitanes ofreciendo una prima colectiva de 8 millones de euros por el título de liga, 5 por la clasificación para la liga de campeones y 3 millones por la décima posición. El CEO de negocio del club no es partidario de premiar la permanencia del club después de consultarlo con el presidente, Andy Kohlberg. Los responsables del club mantienen el discurso que lo más importante es la permanencia en primera división aunque consideran que es un objetivo que no debe premiarse y que cualquier incentivo tiene que ser por finalizar el campeonato entre los diez primeros.

Falta de experiencia

El Real Mallorca ha confeccionado una plantilla con un número de jugadores que no tienen experiencia en la máxima categoría del fútbol español. Los casos más evidentes son los guardametas Leo Román y Bergström. En la misma situación están Jan Virgili, Mateo Joseph, Javi Llabrés, Pablo Torre, Salhi, David López y Marc Domènech, cedido al C. El Real Mallorca está en estos momentos a un punto del descenso tras finalizar la primera vuelta y caer eliminado en la corta del Rey.

Ni Renovaciones ni fichajes

Alfonso Díaz sigue sin cerrar las renovaciones de futbolistas que finalizan contrato el próximo 30 de junio como Raíllo, Mascarell o Javi Llabrés ni ha autorizado los fichajes que tiene en cartera Pablo Ortells