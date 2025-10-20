Alfonso Díaz: "No hemos empezado como queríamos pero la liga es muy larga"

Alfonso Díaz está convencido que el equipo saldrá de la zona baja de la clasificación después de un mal inicio de liga. El CEO de negocio del club destaca la victoria del equipo en Sevilla y el compromiso de la plantilla. "Veníamos de una dinámica de la pasada temporada que no era buena y es verdad que es un factor jugar con Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid seguidos. Esas sensaciones que no fueron buenas las hemos tenido de inicio. El equipo siempre ha estado dando la cara y el equipo está volviendo a lo que queremos y estamos convencidos que le daremos la vuelta".

Dani Rodríguez

Alfonso Díaz destaca la profesionalidad de Dani Rodríguez después de cumplir la sanción de empleo y sueldo dejando claro que su presencia en el terreno de juego depende de Jagoba Arrasate. "Dani Rodríguez es un jugador más de la plantilla. Está entrenando muy bien y a partir de ahí está en manos del entrenador. Lo está haciendo muy bien y su compromiso es de diez".

Ascensor y PSG

Alfonso Díaz ha anunciado que espera que el ascensor esté arreglado en diciembre y sobre el amistoso contra el PSG por el traspaso de Kag In Lee el club está pendiente de encontrar una fecha que permita jugar al conjunto francés. La intención es que pueda disputar el trofeo 'Ciutat de Palma" en agosto