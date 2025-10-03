Alejandro Sanz podría jugar en Son Moix

Alejandro Sanz aterrizará en Mallorca con su gira ¿Y Ahora Qué? el próximo 7 de junio y el escenario podría ser el estadio de Son Moix. El artista está pendientes de las negociaciones que mantiene el Real Mallorca pero las opciones de actuar en el mismo escenario donde Joaquín Sabina presentó su gira 'Hola y Adiós ' son elevadas.

El Real Mallorca ha apostado por formar parte de la cultura de la isla llegando a acuerdos con el Ayuntamiento de Palma y la empresa Trui y abrir un área de negocio que permita a los ciudanos disfrutar de sus instalaciones y comodidades de su estadio reformado. Alejandro Sanz ya ha confirmado su presencia en otros estadios de fútbol como el Metropolitano donde juega el Atlético de Madrid y el RCD Stadium donde lo hace el Real Club Deportivo Espanyol.

La fecha del concierto permite que pueda celebrarse uno de los conciertos de verano en Son Moix teniendo en cuenta que la liga finaliza el próximo 24 de mayo con el partido ante el Real Oviedo. La idea de Jagoba Arrasate es que los futbolistas estén de vacaciones el 7 de junio y volver a los entrenamientos en los primeros diez días del mes de julio.