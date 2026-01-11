La afición del Mallorca pide la dimisión de Alfonso Díaz

La afición del Mallorca ha agotado su paciencia con Alfonso Díaz tras la derrota del equipo ante el Rayo Vallecano que deja a los isleños a un punto del descenso.

Parte de la afición desplazada a Madrid pidió la dimisión del CEO de negocio del club a la salida del estadio de Vallecas y medio centenar de se han dado cita en el estadio de Son Moix con la misma idea.

Mójica

El futbolista más increpado ha sido Mójica que decidió bajar de su vehículo cuando abandonaba las instalaciones del estadio. La tensión ha sido alta hasta el punto con gritos de "directiva dimisión" que ha provocado la llegada de cuerpos de la policía nacional.

El Real Mallorca jugará el próximo sábado en Son Moix ante el Athletic Club de Bilbao. La afición también tiene en el punto de mira al director deportivo, Pablo Ortells, que sigue sin cerrar fichajes.

Las imágenes del vídeo pertenecen a Carlos Román, del diario Última Hora.