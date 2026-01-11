Fútbol

La afición del Mallorca pide la dimisión de Alfonso Díaz

Medio centenar de aficionados han esperado la llegada del equipo en Son Moix

Paco Muñoz

Pa |

La afición del Mallorca pide la dimisión de Alfonso Díaz
Imágenes de Carlos Román, del diario Última Hora | OC Mallorca

La afición del Mallorca ha agotado su paciencia con Alfonso Díaz tras la derrota del equipo ante el Rayo Vallecano que deja a los isleños a un punto del descenso.

Parte de la afición desplazada a Madrid pidió la dimisión del CEO de negocio del club a la salida del estadio de Vallecas y medio centenar de se han dado cita en el estadio de Son Moix con la misma idea.

Mójica

El futbolista más increpado ha sido Mójica que decidió bajar de su vehículo cuando abandonaba las instalaciones del estadio. La tensión ha sido alta hasta el punto con gritos de "directiva dimisión" que ha provocado la llegada de cuerpos de la policía nacional.

El Real Mallorca jugará el próximo sábado en Son Moix ante el Athletic Club de Bilbao. La afición también tiene en el punto de mira al director deportivo, Pablo Ortells, que sigue sin cerrar fichajes.

Las imágenes del vídeo pertenecen a Carlos Román, del diario Última Hora.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer