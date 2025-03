Adri Rodríguez, guardameta del Deportivo Alavés: "Dejé Mallorca con 13 años porque no podía decir que no al Real Madrid"

Adrián Rodríguez cumple el sueño de jugar en primera división. El guardameta formado en Mallorca debutó con el Deportivo Alavés y tuvo continuidad en Las Palmas. A sus 24 años entrena con el objetivo de sumar minutos aunque todo hace indicar que volverá al banquillo con la recuperación de Sivera. "Fue una semana un poco de locura con el debut pero creo que fue bien y el otro día en Las Palmas nos metieron dos goles en el descuento. Intento entrenar como si fuese a jugar. Es algo que mi padre me ha inculcado pase lo que pase esperando la oportunidad. Ahora veremos, imagino que Sivera jugará. Hay que seguir y si llega la oportunidad aprovecharla".

Abandonó la isla para jugar en el Real Madrid

Adri fichó por el Real Madrid con 13 años antes de fichar por el Albacete. Durante los último años ha estado en el Deportivo Alavés. "No podía decir que no al Real Madrid. Salí con trece años, llevo diez u once años fuera. Estuve tres en el Madrid, Albacete y cinco en Vitoria. Para estar en primera división tienes que adaptarte"

Colaboró con los afectados de la Dana

Adri siempre ha destacado por su calidad humana y no quiso desaprovechar la oportunidad para colaborar con los afectados de la Dana. "Mi pareja es de Valencia y decidimos recaudar dinero y un fin de semana fuimos hasta allí"