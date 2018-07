El crucero más grande del mundo dejará en Palma 8 millones de euros

El Allure of the Seas, el crucero más grande del mundo, dejará en España 27 millones de euros, de ellos 8 millones en Palma y 17,5 millones en Barcelona, en 2015, año en el que la ciudad condal se convertirá en el puerto base desde el que el barco operará por el Mediterráneo.



El Puerto de Barcelona recibirá ese año 158.000 pasajeros del Allure of the Seas, que ha costado mil millones de dólares, y hará un total de 25 salidas desde la capital catalana.



El impacto económico que la llegada del Allure of the Seas tendrá en España alcanzará los 27 millones de euros y, además de los 17,5 millones que quedarán en Barcelona, otros 8 millones irán a Palma de Mallorca y el resto, a Málaga, ciudades en las que el crucero también hará escala.



La directora general de Royal Caribbean en España y Francia, Belén Wangüemert, ha explicado hoy que la compañía eligió Barcelona como único puerto europeo en el que el Allure of the Seas hará operaciones de inicio y final de itinerario por sus infraestructuras, por las conexiones internacionales de la ciudad y su gran atractivo turístico.



Para Wangüemert, la llegada del Allure of the Seas hará de Barcelona un "referente" mundial en el sector ya que, además, la compañía llevará a cabo una campaña internacional, muy centrada en Europa y Estados Unidos.



Para el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, la llegada de este crucero tiene un "gran significado" porque, más allá de lo que supone para la actividad portuaria, "consolida" al Puerto de Barcelona como líder en Europa y "reafirma" su gran actividad turística.



El Allure of the Seas tiene 362 metros de eslora y capacidad para transportar 6.318 personas, además es el barco gemelo del Oasis of the Seas (que operará este año en Barcelona como puerto base).



El barco, cuyas dimensiones son similares a más de tres campos de fútbol o tres manzanas del Eixample barcelonés, tiene 16 cubiertas para pasajeros, con precios que oscilan entre los 850 y los 8.000 euros.



El crucero más grande del mundo llegará a Barcelona en mayo de 2015, siendo la primera vez que visita Europa ya que, de momento, ha operado exclusivamente en el Caribe, y desde donde operará hasta mediados de octubre.



Durante este tiempo realizará un crucero corto y 22 salidas de 7 noches con itinerarios que incluirán la vista a los puertos de Mallorca, Marsella, La Spezia, Civitavecchia y Nápoles