El consumo de agua en Mallorca aumenta un 5,5% en 2024 y agrava la presión sobre los acuíferos

El informe alerta de que este aumento del consumo se produce en una situación especialmente preocupante para los recursos hídricos de la isla. Más del 45% de las masas de agua subterránea se encuentran en mal estado debido a la sobreexplotación y a la intrusión salina, una problemática que se ha visto agravada por la escasez de precipitaciones y los episodios de sequía cada vez más frecuentes. Actualmente, el 65% del suministro de agua en Mallorca procede de acuíferos subterráneos, mientras que el 16% se obtiene a través de plantas desalinizadoras. Durante los meses de verano de 2024, las reservas hídricas llegaron a situarse por debajo del 50 por ciento de su capacidad.

El documento ha sido elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad Medioambiental de Mallorca, una iniciativa impulsada por la Fundación Mallorca Preservation con la colaboración de Banca March, a través del fondo de inversión Mediterranean Fund. El informe analiza la evolución ambiental de la isla a partir de una batería de indicadores seleccionados que permiten evaluar la situación ecológica del territorio, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Además del consumo de agua, el informe pone el foco en el impacto del cambio climático sobre el entorno marino. El mar Mediterráneo se está calentando un 20% más rápido que la media mundial de mares y océanos y ha registrado unaumento de 1,6 grados desde 1982. Desde 2005, todos los años han mostrado anomalías térmicas positivas, con temperaturas por encima de la media climática, y desde 2020 estas anomalías han superado incluso el grado centígrado, lo que apunta a una tendencia de calentamiento cada vez más acelerada.

Pese a este escenario, el informe también recoge algunos avances en materia de sostenibilidad. La superficie dedicada a la agricultura ecológica ha crecido un 6,4% y alcanza ya más de 40.000 hectáreas en 2024, acercándose al objetivo europeo de que el 25 por ciento de la superficie agraria sea ecológica en 2030. Asimismo, las energías renovables han experimentado un incremento significativo, con un aumento del 12,25% respecto a 2023. La energía fotovoltaica, en concreto, ha crecido más de un 60% desde 2022 y se consolida como la principal fuente renovable en Baleares.

El informe también analiza la presión humana sobre el territorio. El Índice de Presión Humana se situó en 2024 en una media anual de más de 1,19 millones de personas, con el mes de agosto como el de mayor presión, cuando se alcanzó un máximo de cerca de 1,45 millones de personas en la isla. Este indicador refleja el impacto combinado de la población residente y flotante sobre los recursos naturales y los servicios del territorio.

Desde el Observatorio destacan que los datos evidencian la interconexión entre factores como el consumo de recursos, la energía, la generación de residuos, la presión humana o la conservación marina. En este sentido, subrayan que Mallorca dispone de capacidad para acelerar un cambio ambiental duradero, aunque insisten en la necesidad de adoptar medidas urgentes y coordinadas que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y resiliente.