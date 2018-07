El Club Marítimo del Molinar, dispuesto a redimensionar el proyecto "siempre y cuando siga siendo sostenible y seguro"

El presidente del Club Marítimo del Molinar, Rafael Vallespir, se ha mostrado este jueves dispuesto a "redimensionar" el proyecto de ampliación "siempre y cuando" el proyecto "siga siendo sostenible y seguro" y garantice la supervivencia del Club.



Así se ha manifestado Vallespir, en declaraciones a Europa Press, después de que el alcalde de Palma, Mateo Isern, haya anunciado que no apoya el actual proyecto de ampliación por tener "una escala desproporcionada" y que no respeta "la idiosincrasia" de la zona.



El presidente del Club se ha mostrado también dispuesto a "introducir cualquier mejora que sea necesaria", aunque ha lamentado que las personas que no apoyan su proyecto no les hayan presentado alguna alternativa.



Vallespir, quien ha mostrado su máximo respeto a la opinión del alcalde, ha asegurado que el Club Marítimo desea también que haya consenso sobre esta materia, "pero podemos consensuar si se nos presenta una alternativa".



"Desde que iniciamos el proyecto nuestro objetivo básico es la supervivencia" porque "si no hacemos algo el club va a desaparecer" y desean continuar siendo un club sin animo de lucro después del año 2018.



En este sentido, ha hecho hincapié en que la "prioridad" del Club es que el proyecto tenga "sostenibilidad", tanto ambiental como económica, puesto que "no podemos crear un problema mayor a los vecinos y generar un agujero económico".



Así, si bien el presidente entiende que el proyecto que el Club ha presentado es "asumible y aceptable", ha reiterado su intención de "hablar y consensuar cualquier cosa".



No obstante, preguntado por el rechazo de los vecinos de la zona al proyecto, ha señalado que, de las varias asociaciones de vecinos del Molinar, es únicamente una la que está en contra "y no ha presentado ninguna solución".



Por otro lado, Vallespir ha indicado que el informe no vinculante elaborado por Cort "en ningún momento denegaba nada" sino que "hacía recomendaciones y consideraciones". Además, ha señalado que todavía están pendientes de que Puertos del Estado se pronuncie sobre el proyecto.