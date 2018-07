Calvo presenta 503 avales y se muestra ilusionada en poder sumar el apoyo de simpatizantes

La portavoz del PSIB en el Ayuntamiento de Palma, Aina Calvo, ha presentado este lunes 503 avales para su candidatura a las primarias del partido y se ha mostrado ilusionada en poder sumar el apoyo de los simpatizantes de la formación.



Concretamente, la socialista ha presentado un total de 503, que suponen 494 avales que representan el 20 por ciento del censo más otros nueve en previsión de posibles contratiempos, dentro del máximo establecido por el reglamento. De éstos, 194 son de Palma, 187 de la part forana, 77 de Menorca y 46 de Eivissa.



"Siempre me he sentido muy acompañada y hoy me siento todavía más. Cada vez son más las personas que se suman y sin duda son muchas las que consideran que es el momento de cambiar las cosas" ha destacado Calvo, después de entregar los avales al presidente de la comisión de garantías, Antonio Diéguez.



"Es una muestra de apoyo muy valiosa y quiero agradecer el trabajo de equipo de muchos compañeros que, sin tener acceso al censo, han conseguido la complicidad de mucha gente que ha querido mostrar su apoyo en esta primera fase", ha declarado Calvo.