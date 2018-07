Calvo asegura que el TIL "morirá" si sale elegida como candidata en las primarias del PSIB

La candidata en el proceso de elecciones primarias del PSIB a optar a la presidencia del Govern, Aina Calvo, ha asegurado, en referencia al Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), que "el debate sobre un decreto que morirá no nos puede distraer de otros problemas" que "sufren las escuelas", como que "no haya becas o profesores de apoyo".



Durante la presentación de su candidatura, Calvo ha explicado este lunes que "tenemos que hacer posible que nuestros niños dominen las dos lenguas al acabar la educación obligatoria y tengan una buena competencia en lengua inglesa" y también solucionar el problema de que haya "más alumnos por aula, sin recursos" y que se dé "una política de destrucción masiva de la enseñanza pública".



La también portavoz del PSIB en Palma se ha dirigido a los empresarios turísticos y les ha dicho que "la competitividad empresarial no sólo es beneficio económico, también es bienestar de las personas y cuidado de nuestro entorno, de nuestro paisaje, de nuestros recursos" y les ha invitado a "entendernos de otro modo".



Asimismo, Calvo ha anunciado su "voluntad" de "poner límites a la avaricia voraz de unos pocos que está rompiendo miles de proyectos de vida", de poner "condiciones a la banca y especialmente a la banca rescatada para que haga aflorar viviendas y paramos la hemorragia de los desahucios".



En este sentido, ha declarado que su prioridad son "los ciudadanos que se sienten derrotados" y que les dará "una respuesta", así como a las "familias que tienen todo sus miembros al paro, a las personas que hacen cola para recibir un plato de comer caliente sin esperanza, que bajan la mirada porque sienten vergüenza".