Bel Oliver niega que adjudicara a dedo el contrato por el que la investigan

La exconsellera de Turismo del Consell de Mallorca Bel Oliver (PSIB) ha negado este lunes ante la jueza que lo investiga que adjudicara "a dedo" un contrato de 60.000 euros otorgado por su departamento la pasada legislatura y ha subrayado que ella y los funcionarios a su cargo cumplieron con la legalidad.



Tras unas dos horas de declaración ante la titular del juzgado de instrucción número 4 de Palma, Piedad Marín, Oliver ha explicado a los medios de comunicación que ha dado a la magistrada y al fiscal "todas las explicaciones" que le han pedido.



En la declaración ante la jueza, a la que ha tenido acceso EFE, Oliver ha explicado que aprobó la idea de contratar la edición de una revista para "dar visibilidad a productos agroalimentarios" de Mallorca, aunque no participó directamente en el procedimiento por el cual se invitó a tres empresas a participar en el concurso.



La actual diputada socialista y secretaria de Organización del PSIB ha afirmado que la publicación que impulsó el Consell, y que distribuía un diario, era distinta de otra de contenido parecido que se repartía con otro periódico y cuya propietaria es quien ha denunciado el presunto amaño del concurso que investiga la magistrada Marín.



Oliver ha recalcado que la denunciante pudo haber impugnado el procedimiento porque era público y ha sugerido que si no optó al concurso fue porque su empresa tenía deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria que le impedían contratar con las administraciones públicas.



Aunque ha atribuido la decisión a los servicios jurídicos del Consell de Mallorca, la exconsellera ha defendido que se impulsara la revista mediante un contrato de servicios y no con una subvención porque "es una opción más limpia y controlada" y porque durante su mandato ordenó suprimir todas las subvenciones.



En cuanto a los 60.000 euros (sin IVA) que la institución pagó para que se publicarán doce números de la revista ha sostenido que era un precio "muy ajustado".



También ha justificado que el Consell pagara aparte por poner publicidad en la publicación, ya que no estaba prohibido en el expediente de contratación.



Oliver ha insistido ante los periodistas tras acabar su declaración en que "es un contrato hecho conforme a la legalidad" y que además contaba con "todos los informes favorables" del departamento de intervención del Consell.



El contrato por el procedimiento negociado se hizo "con publicidad y con concurrencia" y no es una subvención encubierta" sino una adjudicación a cambio de unos servicios, ha recalcado



El contrato investigado "no está amañado de ninguna manera", ha recalcado Oliver, que ha defendido que se dio publicidad al contrato en la página oficial del Consell de Mallorca, por lo que "todas las empresas que hubiesen querido habrían podido concursar".



"Se habrían valorado todas esas propuestas", ha insistido la dirigente socialista, que ha encomiado el trabajo "bien hecho" de los funcionarios que intervinieron en la adjudicación.



Además, Oliver ha negado cualquier "relación de amistad" con quienes obtuvieron el contrato y ha desmentido tajantemente que recibiera alguna contraprestación por la adjudicación.



La jueza de instrucción ya ha tomado declaración a varias personas en relación con este caso.



El jueves pasado una funcionaria negó, igual que ha hecho hoy Oliver, que se limitara la concurrencia, aseguró que se había dado publicidad al proceso y destacó que si se hubieran presentado otras empresas que cumplían los requisitos, además de las tres invitadas por la institución, se habrían evaluado sus propuestas.



También se apoyó en el aval del departamento de Intervención del Consell y aseguró que el contrato se redactó siguiendo instrucciones de la entonces directora insular de Promoción Económica, Luz Iglesias, que fue quien indicó el precio y facilitó la selección de empresas invitadas.EFE