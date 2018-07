Bauzá no quiere prospecciones y dice que no tiene por qué 'estar de acuerdo con el ministro'

El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha reiterado su oposición a que se realicen prospecciones petrolíferas en la comunidad y ha admitido que no tiene "por qué estar de acuerdo con el ministro" de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sobre esta materia y que le ha trasladado su oposición al proyecto durante la Convención Nacional del PP que tuvo lugar este fin de semana en Valladolid.

En rueda de prensa tras unas jornadas parlamentarias, el líder del PP en las islas ha asegurado que, pese a las palabras del ministro, él, como presidente del Baleares, defenderá lo que considere "mejor para los intereses de los ciudadanos de las islas". "No quiero, de ninguna forma, que haya prospecciones. Nuestro petróleo es el turismo", ha remarcado.

No obstante, ha criticado que el Ejecutivo que licitó estas prospecciones fue el liderado por el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha criticado que los partidos de las islas que ahora exigen que éstas no se lleven a cabo no dijeran "ni mu" entonces.