Bauzá: "Si me imputasen, mi ética me impediría presentarme, no necesito un código ético para saber qué hacer"

"Si me imputasen, mi ética me impediría presentarme, no necesito un código ético para saber qué debo hacer", ha asegurado este lunes el presidente del Govern y candidato del PP a la Presidencia del Govern, José Ramón Bauzá, que también ha destacado que "no se puede replantear el código ético" de su formación "según interese o no".



En una entrevista concedida a Onda Cero Mallorca y recogida por Europa Press, Bauzá ha resaltado que en su programa recogerán la eliminación de los aforamientos para el presidente y los diputados y la supresión del impuesto del patrimonio. Además, ha adelantado que habrá "más bajadas de impuestos y más medidas contra la corrupción".



Respecto a que la candidata del PSIB a la Presidencia, Francina Armengol, haya dicho que ella no suprimiría el impuesto del patrimonio, Bauzá ha preguntado que "¿por qué se puso tan contenta cuando Zapatero lo eliminó o es que no lo estaba y no dijo nada?".



También sobre su programa electoral, Bauzá ha avanzado que lo harán público en unos días y ha descartado que en él se vaya a incluir la ecotasa ya que tanto los empresarios locales, como los nacionales y los internacionales "consideran un error gravar el turismo".



Asimismo, ha dicho que "mientras la corrupción sea la segunda preocupación de los ciudadanos, llevaremos a cabo más medidas en contra de la corrupción" y ha señalado que "aunque se hayan cometido injusticias" al no llevar imputados en listas, "lo primero es que los ciudadanos no tengan dudas de quién les va a representar"



Sobre los posibles pactos de cara a las elecciones del 24 de mayo, Bauzá ha dicho que "los pactos de progreso siempre dan el mismo resultado: cuando gobierna la izquierda decrece la economía y aumenta el paro, y cuando lo hace el PP crece la economía y decrece el paro. No lo digo yo, son datos que cualquiera puede comprobar".



Bauzá ha aseverado que "debería gobernar la lista más votada ya que la voluntad no es la suma de las listas perdedoras. Si nosotros no lo fuésemos dejaríamos que gobernase el más votado para dar estabilidad".



En relación a los posibles pactos de su formación con Ciutadans o El PI, el presidente ha dicho que "la grandeza de la democracia es que son los ciudadanos los que hablan con sus votos" y que "la intención del PP es generar estabilidad", cosa que se "verá el 24 por la noche".