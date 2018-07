Bauzá destaca la importancia de que haya un candidato balear en las listas europeas

En declaraciones a la prensa antes de la reunión de la Junta Directiva Regional del PP balear, Bauzá ha revelado que tiene un nombre en mente como candidato pero que no lo anunciará hasta el "momento oportuno". Además, en relación a la continuidad de la eurodiputada Rosa Estaràs ha dicho que "lo importante es que haya una persona de la isla".

El presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, ha destacado este martes la importancia de que haya un candidato de Baleares en las listas del partido a las elecciones europeas, si bien ha admitido que "todo el mundo" reclamará un aspirante de su comunidad y en éstas "no cabe todo el mundo" puesto que son "cerradas"



"Mi intención es que una persona de Baleares defienda los intereses de la comunidad", ha hecho hincapié Bauzá antes de mostrar su confianza en que los ciudadanos de las islas "entiendan" el trabajo que se ha realizado en Baleares durante los últimos dos años, así como los "grandes esfuerzos" y "decisiones muy importantes poco agradables" que se han adoptado, unas determinaciones "necesarias" para que la comunidad no se encuentre actualmente en una "situación trágica".



Además, en relación a si teme un "voto de castigo" en estos comicios, ha respondido que "sin duda" se podrá hacer una lectura autonómica y estatal de los resultados, si bien ha añadido la necesidad de "poner en valor" el trabajo efectuado por los Gobiernos autonómico y central.



El también presidente del Govern ha remarcado la importancia que los comicios europeos tienen para Baleares porque es en Europa dónde "se reparten los fondos europeos" y que han permitido que lleguen 450 millones de euros, unas cantidades que resultan "inviables" en España.



Además, ha destacado que "cada vez más" los intereses están vinculados a Europa y, por ello, tras reconocer que la abstención es más elevada en estas elecciones, ha incidido en que en "Europa se deciden muchas cosas que afectan a Baleares, como la insularidad".