Bauzá comparece en pleno extraordinario para explicar el cumplimiento del objetivo del déficit

Así lo ha acordado este lunes la Junta de Portavoces, tras contar con el voto favorable del PP y MÉS, para que el jefe del Ejecutivo autonómico ofrezca explicaciones en la Cámara balear sobre los resultados obtenidos por la Comunidad Autónoma, mientras que el grupo socialista ha votado en contra de dicha comparecencia. La portavoz del grupo popular, Mabel Cabrer, ha señalado que es una "buena noticia" que el presidente explique públicamente a los ciudadanos de las Islas "que las medidas adoptadas han dado resultados positivos" y que además han servido para "reactivar la economía", al contrario, ha dicho, de lo que auguraban desde la oposición. En este sentido, Cabrer ha lamentado que el PSIB esté en contra de que el jefe del Ejecutivo isleño ofrezca explicaciones, una actitud "algo insólita" que "no entendemos y que no creo que tampoco entiendan los ciudadanos de Baleares", ha señalado. Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Vicens Thomàs, ha recordado que los socialistas han presentado en numerosas ocasiones peticiones de Plenos extraordinarios para debatir sobre diversos temas, como el problema de la educación, y siempre han obtenido el rechazo del PP. No obstante, ha explicado que su grupo "aprovechará el miércoles para hablar de lo que ha supuesto de sufrimiento para miles de ciudadanos de las Islas cumplir con el objetivo de déficit y de las personas que han padecido y que están padeciendo por ello", ha señalado. Por último, la portavoz adjunta de MÉS, Fina Santiago, ha indicado que han apoyado con un "sí" crítico la comparecencia parlamentaria de Bauzá dado que "no nos opondremos nunca a que se haga política en el Parlament", ha aseverado.



