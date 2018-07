Bauzá sobre Calvo: "Por primera vez hay alguien en el PSIB que escucha"

Así se ha manifestado el jefe del Ejecutivo balear durante el pleno de la Cámara, en clara alusión a las declaraciones de la candidata a las primarias del PSIB, Aina Calvo, sobre el Decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), en las que planteó no derogarlo.

El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha espetado este martes a la portavoz del PSIB en el Parlament, Francina Armengol, que "por primera vez hay alguien en su partido que escucha" y que atiende a la opinión que, según él, tiene la sociedad balear sobre el trilingüismo.

Así se ha manifestado el jefe del Ejecutivo balear durante el pleno de la Cámara, en clara alusión a las declaraciones de la candidata a las primarias del PSIB, Aina Calvo, sobre el Decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), en las que planteó no derogarlo.

Bauzá ha recordado los datos publicados por el diario 'Última Hora' según los cuales el 77 por ciento de la población balear está a favor del TIL y se ha mostrado satisfecho ante la posibilidad de que "por primera vez" haya alguna persona en el PSIB que "escuche y no diga que no a todo".

El presidente ha señalado que únicamente el 7 por ciento de la población está a favor de la inmersión lingüística que ha dicho Armengol que aplicaría, así como que el 62 por ciento de los votantes socialistas defienden el trilingüismo. "Escuche lo que dice la calle", le ha recomendado a Armengol.

"El Govern escucha las demandas y opiniones de la sociedad" puesto que, según ha dicho, los miembros de su Ejecutivo están en contacto con "diferentes representantes". Además, ha asegurado que desde que gobierna el PP las "cosas han cambiado a mejor".

Por su parte, la socialista Francina Armengol, quien le ha preguntado si cree que los conflictos se deben resolver sin atender a las demandas y opiniones de la sociedad civil, ha recordado que hace dos meses y una semana se inició una huelga en la educación balear en contra de los recortes y de la "imposición" del TIL.

PSIB: "EL CONFLICTO EDUCATIVO ESTÁ MÁS ABIERTO QUE NUNCA"

No obstante, ahora "el conflicto está más abierto que nunca" y, mientras, Bauzá "no ha hecho nada, se dedica a viajar y no tienen tiempo para el primer problema de los ciudadanos".

Además, ha acusado al presidente de continuar con su "tónica de no decir nada" y le ha formulado diferentes preguntas en relación a la aplicación del TIL, por ejemplo en relación a los alumnos con necesidades especiales, que ya le formularon las asociaciones de directores. "Es hora de que empiece a gobernar", ha zanjado la socialista.