Bauzá califica de "histórico" el pacto para la financiación de los consells

El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha calificado de "histórico para esta comunidad" el pacto del nuevo nuevo sistema de financiación de los consells insulars, que supondrá para el próximo año un incremento del 15 % de los recursos que percibirán estas instituciones.



Bauzá ha realizado esta valoración durante el pleno del Parlament al contestar a la líder del grupo socialista, Francina Armengol, que ha preguntado al presidente balear si está dispuesto a blindar la educación, salud y servicios sociales, tal como propuso el PSOE en el debate del estado de la Comunidad.



El mandatario del ejecutivo autonómico ha hecho alusión al pacto firmado hoy con los consells porque, ha dicho, la futura ley de financiación dará estabilidad a algunos de los servicios que prestan los organismos insulares, como los sociales, por lo que, en su opinión, no es necesario utilizar la palabra "blindaje".



"No necesitamos frases grandilocuentes de blindar, simplemente lo que hay que hacer es algo que ustedes no hicieron: trabajar", ha precisado Bauzá, que ha criticado que la ley de financiación de los consells, creada en 2002, debería haber sido actualizada en 2007, pero el Govern del Pacto no lo hizo.



El Govern y los consells de Mallorca, Ibiza, Menorca y Formentera han pactado hoy un nuevo sistema de financiación que supondrá para el próximo año un incremento del 15 % de los recursos que percibirán las instituciones insulares, que pasarán de 208 a 240 millones de euros.



Pero según Armengol, "la realidad desmiente" al Govern, que defiende que se ha iniciado la recuperación económica. "Que alguna cifra macroeconómica vaya mejor no significa que repercuta en las familias. Sus recortes han provocado más desigualdad, precariedad y pobreza, es la realidad de la cifras", ha insistido Armengol, que ha vuelto a referirse al conflicto educativo de las islas aún vigente.



La socialista, que ha acusado a Bauzá de recortar también derechos civiles, libertad y democracia y de no desarrollar completamente el Estatuto de Autonomía, ha insistido en el blindaje de los servicios públicos.



"La mejora manera de blindar los servicios educativos, sanitarios y sociales es haciendo una buena gestión. Compartimos la finalidad pero no las formas", ha manifestado Bauzá, que ha criticado que Armengol reclame ahora "blindaje" en estas materias cuando no lo hizo mientras su partido gobernaba.



"Ahora, cuando no gobierna, se preocupe por el blindaje", ha insistido el presidente.