Baleares encadena 27 meses de bajada del desempleo interanual, con un total de 83.066 parados en enero

Baleares ha registrado un total de 83.066 parados en el mes de enero, lo que supone una bajada del 8,45 por ciento a nivel interanual, lo que significa 27 meses de bajada del paro interanual de forma consecutiva, ya que desde octubre de 2012 el paro interanual no ha dejado de caer mes a mes.



Asimismo, el paro también desciende a nivel intermensual, con respecto al mes de diciembre, al haber en enero 494 desocupados menos que en diciembre (-0,59%), según ha informado este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



Asimismo, el desempleo baja de forma generalizada en los diferentes sectores y entre los menores de 25 años, según han informado fuentes de la Conselleria.



ISLAS Y SECTORES



El paro baja de forma especialmente acentuada en Mallorca (-9,4%) y Menorca (-8,0% ). En Ibiza se registra un descenso interanual del 2,8%, mientras en Formentera asciende un 6,2%.



Por sectores, la construcción vuelve a ser el sector que registra el mayor descenso porcentual del paro (-24,4%), junto a la industria.

El desempleo también desciende en la hostelería (-2,9%) y en agricultura (-,5%).



El paro juvenil encadena 31 meses consecutivos de descensos. Desde julio de 2012 el desempleo entre los menores de 25 años no ha dejado de reducirse siendo el descenso de enero de un 1,9% interanual.



Además, los datos indican que Baleares reduce de nuevo, por decimosexto mes consecutivo, el número de demandantes de empleo durante más un año. Hay 3.314 parados de larga duración menos que el mismo mes del año pasados.



CASI 24.000 NUEVOS CONTRATOS



En el mes de enero se registraron 23.787 nuevos contratos en Baleares, 2.150 más que hace un año, lo que representa un aumento del 9,9%.



Por islas, la mayor subida se produce en Mallorca, donde el incremento alcanza el 10,9%, seguida de Ibiza, donde crece un 8,1%. En Menorca se firmaron un 4,3% más contratos que el año pasado, mientras que Formentera registro un descenso del 11,0%.



Por edades, los menores de 25 han sido los más contratados, con un incremento interanual de (+13,5%).



Por sectores, la construcción (+38%) y la industria (+30,2%) encabezan de forma notable el aumento de la contratación interanual. También la hostelería registra un incremento notable (+ 24,5%).



Con respecto al mes de diciembre, en enero se han firmado en las Islas 3.538 contratos más, lo que supone una subida intermensual del 17,5%. En enero 3.162 personas firmaron un contrato indefinido. Este tipo de contratación aumenta un 13,3% en las Islas.



Los contratos indefinidos (+27,1%) crecen en mayor proporción que los de carácter temporal (+7,3%). Baleares* otras comunidades autónomas* media nacional.



DATOS NACIONALES



A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar enero en 4.525.691 personas, tras subir en 77.980 desempleados respecto al mes anterior, su mejor dato en un mes de enero desde 2007.



Con el repunte de enero, el paro vuelve a subir tras haber encadenado dos meses consecutivos de incrementos. Enero es un mes en el que, históricamente, siempre sube el desempleo por la finalización de la campaña navideña.



Desde el comienzo de la serie, en 1997, el paro ha crecido en todos los meses de enero, especialmente en 2009, cuando se incrementó en casi 200.000 desempleados. En enero del año pasado, el paro aumentó en 113.097 personas.



En los últimos siete años, el paro registrado ha aumentado por término medio en los meses de enero en 144.000 personas, según ha resaltado el Ministerio.



No obstante, en términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en 42.723 personas en el primer mes del año, el mejor dato en un mes de enero de toda la serie histórica.



Durante los últimos doce meses, el desempleo se ha reducido en 288.744 personas, su mayor descenso interanual desde 1998, con lo que la tasa interanual se ha situado en el -6%, según Empleo.



En enero se registraron 1.367.795 contratos, un 8,6% más que en el mismo mes de 2014, de los que 120.239 fueron de carácter indefinido, el equivalente al 8,8% del total de la contratación y cifra un 22,2% superior a la de enero del año pasado.