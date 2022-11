Noticias Mediodía Illes Balears 14/11/2022

La elevada presencia policial en Madrid, Valencia y Barcelona está haciendo que las primeras horas de las protestas de transportistas en la península se estén desarrollando sin incidencias en Baleares, aunque desde la Agrupación de mercancías de las islas aseguran que habrá que esperar a la tarde, cuando salen los barcos de la península hacia el archipiélago. Tras la protesta por la sanidad en Madrid, el PP balear pide a los socialistas que no den lecciones, mientras el Govern defiende la situación de la sanidad pública en las islas. Més per Mallorca defenderá este miércoles en el Senado una moción para prohibir la venta de viviendas a no residentes en Baleares. Dos pateras han llegado hoy a Baleares con 37 migrantes a bordo, en tribunales un hombre ciego con sus tres hijos menores ha sido desahuciado en Palma. El PP considera que la implantación de una oficina judicial en lugar de un juzgado en Formentera supone un retroceso para la isla . EL Ayuntamiento de Palma presenta el proyecto en los terrenos del Lluis Sitjar, aunque todavía no se ha formalizado la compra de los terrenos. El alumbrado navideño de Palma costará 40.000 euros, un 8% más que el año pasado.